ЧМ-2022. Отбор

Football.ua разом з Parimatch Ukraine представляють анонс фінального матчу плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року.

У фіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу на національну збірну України очікує гостьове протистояння з Уельсом, за підсумками якого переможець отримає право виступити на мундіалі у Катарі.

Україна переживає непрості часи, але представники нашої країни на всіх фронтах довели, що вони гідні перемагати. Команда Олександра Петракова здолала на шляху до цієї зустрічі бар'єр в особі збірної Шотландії та ми з Parimatch Ukraine презентуємо анонс вирішального для нас поєдинку.

НЕДІЛЯ, 5 ЧЕРВНЯ, 19:00. КАРДІФФ СІТІ СТЕДІУМ, КАРДІФФ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІУ МАТЕУ ЛАОС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТК ФУТБОЛ 1 та ІНДИГО ТВ

Збірна Уельсу в півфінальній зустрічі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 грала проти Австрії і здобула перемогу з рахунком 2:1. Результат команді приніс лідер національної збірної Гарет Бейл завдяки двом точним ударам. Після цього валлійці провели два поєдинки — у товариській грі було здобуто нічийний результат проти Чехії, а нещодавно команда Роба Пейджа в рамках Ліги націй поступилася з рахунком 1:2 Польщі.

Головний тренер збірної Уельсу Роб Пейдж у коментарі перед грою заявив, що поберіг лідерів своєї команди у матчі проти Польщі. Пріоритет для валлійської збірної очевидний — вихід на чемпіонат світу в Катарі. Конкретно йдеться про Аллена, Ремсі та Бейла. Гарет стане великою проблемою для збірної України — у складі своєї збірної вінгер діє дуже результативно та якісно. Що стосується Ремсі та Аллена, то це центральна вісь валлійської команди. До того ж, Ремсі вміє чудово підключатися до атак.

Збірна України, у свою чергу, лише кілька днів тому розпочала свій шлях до плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 поєдинком проти Шотландії. Очікування від зустрічі були різними, адже більшість підопічних Олександра Петракова через війну не мала регулярної ігрової практики. Проте, незважаючи на деякі проблеми у фізичній готовності, українська команда здобула перемогу з рахунком 3:1. Українці забили два м'ячі, отримавши добрий доробок, але наприкінці другого тайму підсіли, пропустивши. Проте Довбик зняв усі питання у компенсований до матчу час.

Для збірної України дана зустріч та вихід у фінальну частину турніру мають величезне значення не лише зі спортивної точки зору, а також із моральної. Наша країна вкрай потребує перемог кожного дня. І давайте будемо чесними, зараз ми задаємо чудовий тренд – перемога під прапором України, яка в один день, неодмінно, відбудеться у кожному куточку окупованої території. На папері українська команда майстеровітіша за Уельс, але у суперника є Бейл, а також вміння збиратися на найважливіші матчі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Олександра Петракова. Так, на перемогу України в основний час пропонується коефіцієнт 2,7, тоді як потенційний успіх Уельса оцінюється показником 2,9. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,1. Варіант, що українці пройдуть на чемпіонат світу, представлений коефіцієнтом 1,86, а підсумковий успіх Уельсу — 2.

Parimatch Ukraine багато років підтримує український спорт й продовжує це робити під час війни. Компанія допомагає ЗСУ власноруч створювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Уельс: Хеннессі — Ампаду, Родон, Девіс — Робертс, Аллен, Ремсі, Вільямс — Вілсон, Бейл, Джеймс

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко, Маліновський — Ярмоленко, Яремчук, Циганков

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

КОМЕНТАРІ ПЕРЕД МАТЧЕМ Роб Пейдж, головний тренер збірної Уельсу: "У нас усі здорові, травмованих немає. Ми розуміємо всю важливість матчу, ми маємо план, команда сконцентрувалася на ЧС-2022. Звісно, ​​ми співчуваємо Україні, але ми маємо роботу, яку треба зробити. Це важливо для нашої країни, я відчуваю ажіотаж, однак упевнений у своїй команді. Збірна України справді становить загрозу, і тому є причина. Вони мають якісну команду, але ми впевнені в собі".

Олександр Петраков, головний тренер збірної України: