ЧМ-2022. Отбор

Футболіст прокоментував минулі чутки щодо участі України на мундіалі.

Захисник збірної України та київського Динамо Олександр Караваєв висловився щодо ідеї подарувати нашій команді місце на Чемпіонаті світу через те, що в нашій країні йде війна.

Футболіст вважає, що спорт повинен залишатись спортом.

"Всі знають, що у нас за ситуація в Україні, але спорт є спорт. Було б несправедливо та нечесно дарувати нам путівку на мундіаль. Ми повинні вирішити це виключно на футбольному полі. У нас достатньо ігрової злості, щоб показати все, на що ми здатні.

Гра проти Шотландії забрала дуже багато емоцій, але й подарувала шалену радість всім українцям. Через пандемію ми вже забули, як це грати при такій підтримці — це надавало нам сил.

Ярмоленко? Ми розуміємо один одного майже без слів. Дуже комфортно з ним грати. Тим паче, що ми друзі й за межами футбольного поля", — сказав Караваєв.

Поєдинок проти Уельсу відбудеться завтра о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.