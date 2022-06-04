ЧМ-2022. Отбор
Футболіст прокоментував минулі чутки щодо участі України на мундіалі.
олександр караваєв, уаф
04 червня 2022, 19:35
Захисник збірної України та київського Динамо Олександр Караваєв висловився щодо ідеї подарувати нашій команді місце на Чемпіонаті світу через те, що в нашій країні йде війна.
Футболіст вважає, що спорт повинен залишатись спортом.
"Всі знають, що у нас за ситуація в Україні, але спорт є спорт. Було б несправедливо та нечесно дарувати нам путівку на мундіаль. Ми повинні вирішити це виключно на футбольному полі. У нас достатньо ігрової злості, щоб показати все, на що ми здатні.
Гра проти Шотландії забрала дуже багато емоцій, але й подарувала шалену радість всім українцям. Через пандемію ми вже забули, як це грати при такій підтримці — це надавало нам сил.
Ярмоленко? Ми розуміємо один одного майже без слів. Дуже комфортно з ним грати. Тим паче, що ми друзі й за межами футбольного поля", — сказав Караваєв.
Поєдинок проти Уельсу відбудеться завтра о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.