ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу національної збірної України.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

На шляху до вирішального матчу підопічні Олександра Петракова на Гемпден Парк здобули 1 червня перемогу над Шотландією з рахунком 3:1, тоді як валлійці ще наприкінці березня перемогли Австрію з рахунком 2:1.

Поєдинок між Уельсом та Україною пройде у неділю, 5 червня, на Кардіфф Сіті Стедіум в Уельсі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. У даному матеріалі в день матчу буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Текстова онлайн-трансляція матчу Уельс — Україна

Буде доступна в день матчу...

Де дивитися матч Уельс – Україна?

Транслюватимуть матч телеканали Футбол 1 та Індиго ТВ, а також стрімінговий сервіс Oll.tv.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Уельс — Україна на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.

Що кажуть букмекери?

На думку букмекерських компаній, фаворита цього протистояння визначити непросто.

Так, на перемогу Уельса в основний час пропонується коефіцієнт 2,75, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 2,80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,05.

Щодо володаря путівки на ЧС-2022 в цілому, то шанси Уельса оцінюються в 1,89, а України — в 1,91.

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