ЧМ-2022. Отбор

Українського тренера спитали за війну в нашій країні.

На післяматчевій прес-конференції матчу Уельс – Україна (1:0), Олександру Петракову поставили питання щодо війни в Україні.

"Ви всі знаєте, що у нас війна, гинуть люди, діти, жінки. Страждає наша інфраструктура. Нам завдають багато шкоди росіяни. Що ми можемо сказати? Наші хлопці ЗСУ борються, як можуть.

Хочу ще раз відзначити: не дай боже на вашу голову таке горе прийде. Коли тебе таке горе особисто не торкнеться, ніколи не зрозумієш, що таке війна.

Ми зараз тут, а там люди гинуть в Україні. Я не знаю, які слова підібрати хлопцям, які на передовій. Ми зробили все: комусь пощастило сьогодні, комусь не пощастило. Це такий вид спорту, який дивляться мільйони і мільйони людей", – сказав Олександр Петраков на післяматчевій прес-конференції.