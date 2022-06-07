ЧМ-2022. Отбор

Український футболіст розчарований тим, що національна команда не кваліфікувалася на ЧС-2022.

Збірна України не зуміла обіграти Уельс у фіналі відбору на чемпіонат світу-2022, внаслідок чого пропустить Мундіаль у Катарі.

Проте Віталій Миколенко залишається з позитивним настроєм, вірячи, що на Україну чекає інша велика перемога в майбутньому.

"Не той результат, на який ми заслуговували, але це життя і потрібно йти далі.

Наша головна перемога попереду! Дякую всім хто вболівав і вірив в нас до останньої хвилини", — написав Миколенко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у середу, 8 червня, збірна України зіграє проте Ірландії у рамках другого туру Ліги націй.