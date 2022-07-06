ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

"Чорні зірки" продовжують посилюватись напередодні ЧС-2022.

Напередодні майбутнього чемпіонату світу в Катарі, який проходитиме наприкінці осені цього року, національна збірна Гани продовжує посилювати свій склад.

Раніше "чорні зірки" оголосили про те, що вінгер Атлетіка Більбао Іньякі Вільямс, який має іспанський паспорт, вирішив виступати за свою етнічну батьківщину.

На цьому посилення збірної Гани не завершились. Як повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу країни, за ганську національну команду також прийняли рішення виступати ще чотири гравці з європейських чемпіонатів.

Цими футболістами стали англійський крайній захисник Брайтона Тарік Лемпті, німецький захисник Гамбурга Штефан Амброзіус, німецький форвард Гамбурга Рансфорд-Єбоа Кенігсдерффер та німецький захисник Дармштадта Патрік Пфайффер.