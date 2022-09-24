ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Уругвайський захисник зазнав серйозної травми.

Захисник Барселоні Рональд Араухо зазнав пошкоджень у матчі за збірну Уругваю проти Ірану.

Як повідомляє офіційний сайт Барселони, у уругвайського захисника розрив сухожилля довгого м'яза правого стегна.

За повідомленнями Catalunya Radio, Рональд Араухо може пропустити чемпіонат світу, який відбудеться вже у листопаді.

Нагадаємо, що пошкодження також отримав ще один центральний захисник Жюль Кунде — він травмувався у матчі за Францію проти Австрії.