ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда потрапила у непросту групу.

Легендарний камерунський форвард Самюель Ето’О натякнув, що його національна команда буде ставити за мету виграти чемпіонат світу-2022.

"Наша головна ціль на чемпіонат світу-2022 — залишити це змагання 18 грудня. Саме у цей день буде проводитись день фіналу.

Чи вважаю я це реальним? Так! Ми не будемо відмовлятись від своєї цілі", — цитує Ето’О Foot Mercato.

Нагадаємо, що Камерун розпочинає груповий етап ЧС-2022 у групі G. Компанію африканській збірній складуть Б. Компанію їй складуть Бразилія, Сербія та Швейцарія.

Зауважимо, що чемпіонат світу-2022 пройде з 20 листопада по 18 грудня.