ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Південноамериканські збірні ніяк не дадуть спокою одна одній.

Збірна Еквадору за спортивним принципом отримала перепустку на чемпіонат світу-2022 в Катарі, завершивши на четвертій сходинці турнірної таблиці кваліфікаційний раунд у регіоні Південна Америка.

Однак уже після завершення відбіркового етапу на континенті піднявся справжній ґвалт довкола захисника "трикольорових" Байрона Давіда Кастільо Сегуру, який має колумбійське походження, а позивачі в особі Чилі та Перу вказували на відсутність у нього підстав отриманням паспорту Еквадору з подальшою участю у восьми матчах відбіркового циклу.

ФІФА достатньо довго тримала павзу в цій справі для ретельних з’ясувань обставин, і зрештою вийшла з дозволом для еквадорців брати участь у прийдешньому мундіалі.

Однак, оскільки судовий процес іще не був остаточно закритим, то Чилі та Перу вирішили знову випробувати власну долю, звернувшись до Спортивного арбітражного суду (CAS) за апеляцією щодо рішення найвищої футбольної інстанції.

"Апеляція, подана Федерацією футболу Перу (FPF), спрямована до Футбольної асоціації Еквадору та ФІФА.

FPF просить виключити Еквадор із чемпіонату світу з футболу 2022 року та замінити на збірну Перу, яка посіла п’яту сходинку під час відбору", — ідеться в офіційному повідомлені CAS.

У той самий час, Чилі добивається рішення на свою користь, бажаючи отримати дві технічні поразки для Еквадору за участь Байрона Кастільо в матчах проти цієї збірної, що дозволить команді посісти підсумкове четверте місце в турнірній таблиці та відібратись на мундіаль.

Тим часом, еквадорці готуються до змагань, де на груповому етапі зіграють у квартеті А, де також присутні збірні Нідерландів, Катару та Сенегалу.