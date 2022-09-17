ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Одній із 32 найкращих збірних світу більше нічого не загрожує.

Ще на початку травня 2022 року за позовом Федерацій футболу Чилі та Перу до відповідних органів ФІФА стосовно відсутності прав у представників Еквадору залучати до участі в матчах національної збірної захисника Байрона Давіда Кастільо Сегуру "трикольорових" могли в підсумку позбавити здобутої ними перепустки на чемпіонат світу-2022.

Річ у тім, що 23-річний виконавець має колумбійське походження, а позивачі вказували відсутність у нього підстав отриманням паспорту Еквадору з подальшою участю у восьми матчах відбіркового циклу.

Окрім дискваліфікації власне гравця, Перу та Чилі хотіли здобути заборону для збірної Еквадору брати участь у прийдешньому мундіалі та відповідному переграванні потенційної вакантної перепустки до Катару.

ФІФА в підсумку витратила дуже багато часу на розгляд цієї справи, однак зрештою Апеляційний комітет, проаналізувавши подання всіх сторін та провівши відповідне слухання з цього приводу, підтвердив рішення Дисциплінарного комітету про закриття провадження.

Серед іншого, було визнано, що на підставі наданих документів Байрон Кастільо повинен вважатися таким, що має постійне громадянство Еквадору відповідно до ст. 5 абз. 1 Регламенту ФІФА, що регулює застосування Статуту організації.

Таким чином, груповому етапі еквадорці зіграють у квартеті А, де також присутні збірні Нідерландів, Катару та Сенегалу.