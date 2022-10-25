ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець різко відповів на запитання про можливі пошкодження гравців у Катарі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що ті футболісти, які бояться отримати травму, не мають їхати на чемпіонат світу-2022.

"Травми завжди були частиною футболу. Моя порада — якщо не хочеш отримати травму – лежи на дивані. Травму можна отримати на тренуванні при зіткненні з одноклубником. На даний момент усі хочуть тренуватися. Якщо хтось скаже мені, що боїться їхати на мундіаль чи тренуватись, їм потрібно залишатися вдома, дивитися фільми, їх багато.

На мій погляд, зараз вкрай інтенсивний період сезону, матчів забагато. Ми тримаємося добре, хоча у нас є кілька людей, які вибули. Тож чемпіонат світу пройде у відповідний час. Гравці хочуть приїхати на мундіаль здоровими. Гравець буде на чемпіонаті світу у формі, якщо показуватиме стабільну гру за клуб", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.