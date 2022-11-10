ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Травма трапилась знову в кар’єрі досвідченого гравця.

Виступи на професійному рівні німецького атакувального півзахисника Марко Ройса на всьому його життєвому шляху постійно супроводжували дві визначні характеристики — видовищність та високий ступень ризику отримання травм із тривалим періодом відновлення.

Чергове пошкодження 33-річний виконавець отримав під час протистояння проти гельзенкірхенського Шальке в рамках сьомого туру німецької Бундесліги посеред вересня 2022 року (1:0).

Тоді розрив зв’язок щиколотки ввижався лікарям "джмелів" таким, який не завадить футболісту повернутись до гри до початку міжнародної першості, проте одразу дві спроби Марко знову з’являтись на футбольному полі в підсумку перетворювались на рецидиви отриманої раніше травми.

Остання його поява під час матчу проти Бохума (3:0) 5 листопада тривала 23 хвилини, однак на матч проти Вольфсбурга за три дні (0:2) він уже не був заявлений через запалення ушкодженої ділянки тіла.

Як повідомляє німецька преса, новини невтішні — Ройс швидше за все пропустить прийдешній турнір через ушкодження щиколотки.

Ганс-Дітер Флік до останнього затягував із оголошенням списку з 26 виконавців, що братимуть участь на мундіалі саме через відкрите питання щодо Марко.

Для 33-річного виконавця, який дебютував у складі національної команди в жовтні 2011 року, це мав бути вже третій чемпіонат світу, проте він брав участь виключно в першості 2018 року.