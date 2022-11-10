ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.

Тренерський штаб національної збірної Франції на чолі з Валідом Реграгі офіційно визначився зі списком із 26 футболістів, які поїдуть із командою на майбутній мундіаль.

Так, у заявці марокканців опинився півзахисник Челсі Хакім Зієш, який раніше завершував міжнародну кар'єру через конфлікт із минулим тренером Вахідом Халілходжичем.

Заявка збірної Марокко:

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2022 збірна Марокко буде одним із представників квартету F, в якому зіграє проти Бельгії, Канади та Хорватії.