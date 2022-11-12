ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Без свого лідера збірній Південної Кореї було б дуже важко.

Протистояння проти французького Марселя в рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА, що відбулось на початку листопада (2:1), із негативної точки зору запам’яталось нападнику лондонського Тоттенгема Сон Хин Міну, який у тій грі зазнав важкої травми обличчя.

У підсумку, уже кілька матчів гравець був вимушений пропустити через перелом лицьової кістки та відповідну операцію на ураженій ділянці тіла, що ставило під питання його можливу участь на прийдешньому чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Головний тренер збірної Південної Кореї Паулу Бенту хоча й досі не має інформації щодо відновлення свого підопічного, проте все ж таки не мав можливості не включити його до складу національної команди.

"Ми ще не отримали жодної інформації з цього приводу. Ми підтримуємо зв'язок із Соном, та з медичним відділом Тоттенгема. Нам потрібно почекати, та кожного дня аналізувати його стан.

У нас є час для того, щоб прийняти рішення, і найважливіше, щоб він одужав якомога краще, почувався комфортно, і тоді ми приймемо остаточне рішення", — заявив португальський фахівець.

Заявка збірної Південної Кореї:

Воротарі: Кім Син Гю (Аль-Шабаб), Чо Хеон У (Ульсан Хьонде), Сон Бум Кеун (Чонбук Моторс);

Захисники: Кім Мін Чже (Наполі), Кім Джин Су (Чонбук Моторс), Хонг Чул (Тегу ФК), Кім Мун Хван (Чонбук Моторс), Юн Чон Гю (ФК Сеул), Кім Йон Гвон (Ульсан Хьонде), Кім Те Хван (Ульсан Хьонде), Квон Кюн Вон (Гамба Осака), Чо Ю Мін (Теджон Сітізен);

Півзахисники: Чон Ву Йон (Аль-Садд), На Сан Хо (ФК Сеул), Пайк Син Хо (Чонбук Моторс), Сон Джун Хо (Шаньдун Тайшань), Сон Мін Кю (Чонбук Моторс), Квон Чанг-Хун (Гімчхон Сангму), Лі Чже Сон (Майнц), Хван Хі Чан (Вулвергемптон), Хван Ін Бом (Олімпіакос), Чон Ву Йон (Фрайбург), Лі Кан Ін (Реал Мальорка);

Нападники: Хван Уі Чжо (Олімпіакос), Чо Ге Сон (Чонбук Моторс), Сон Хин Мін (Тоттенгем).

Нагадаємо, що на груповому етапі Південна Корея змагатиметься проти Гани, Уругваю та Португалії.