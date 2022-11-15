ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стала відома кадрова ситуація в стані збірнох Франції.

Збірна Франціїї продовжує підготовку до чемпіонату світу-2022 року, що вже згодом стартує у Катарі.

Як повідомляє видання RMC Sport, нападник французів Карім Бензема тренувався індивідуально, тоді як Крістофер Нкунку отримав пошкодження.

Крім того, Рафаель Варан та Орельєн Тчуамені провели лише частину тренування.

Зазначимо, що збірна Франції зіграє в одному квартеті з Данією, Австралією та Тунісом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бензема навряд чи буде готовим до першого матчу Франції на ЧС-2022.