Воротар Манчестер Юнайтед здивувався.
Давід Де Хеа, getty images
17 листопада 2022, 19:52
Президент Футбольної Асоціації Іспанії Луїс Рубіалес привітав Давіда Де Хеа із закінченням кар'єри в збірній, проте голкіпер не робив такого рішення.
"Давід, я радий, що ти нарешті прийняв те рішення, про яке думав. Мені вже сказали, що ти завершуєш кар'єру в збірній", — наводить слова Рубіалеса El Chiringuito.
Де Хеа відповів Рубіалесу: "Вибачте? Ні від чого я не відмовлявся. Хто вам сказав, що я від чогось відмовляюсь? Мені тренер сказав, що не розраховує на мене, але я ніколи не відмовлявся від збірної й не збираюся цього робити, якщо мене покличуть знову".
Зазначимо, що голкіпер Манчестер Юнайтед не отримав місця у заявці збірної Іспанії на найближчому чемпіонаті світу, натомість Луїс Енріке викликав Унаї Сімона, Давіда Райю та Роберта Санчеса