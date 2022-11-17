ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротар Манчестер Юнайтед здивувався.

Президент Футбольної Асоціації Іспанії Луїс Рубіалес привітав Давіда Де Хеа із закінченням кар'єри в збірній, проте голкіпер не робив такого рішення.

"Давід, я радий, що ти нарешті прийняв те рішення, про яке думав. Мені вже сказали, що ти завершуєш кар'єру в збірній", — наводить слова Рубіалеса El Chiringuito.

Де Хеа відповів Рубіалесу: "Вибачте? Ні від чого я не відмовлявся. Хто вам сказав, що я від чогось відмовляюсь? Мені тренер сказав, що не розраховує на мене, але я ніколи не відмовлявся від збірної й не збираюся цього робити, якщо мене покличуть знову".

Зазначимо, що голкіпер Манчестер Юнайтед не отримав місця у заявці збірної Іспанії на найближчому чемпіонаті світу, натомість Луїс Енріке викликав Унаї Сімона, Давіда Райю та Роберта Санчеса