ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський форвард, який вже завершив кар'єру, є найкращим бомбардиром своєї національної команди.

Головний тренер національної збірної Іспанії Луїс Енріке назвав ім'я найкращого футболіста в історії "червоної фурії".

"У нас було багато видатних футболістів, але я вважаю, що це Давид Вілья. Він найкращий бомбардир в історії національної команди.

Класних виконавців було багато – Кубала, Рауль, Бутрагеньйо, Іньєста та інші. Кого б з команди 2010 року я б зараз взяв собі у склад? Вілью, поставив би його у пару до Морати", — цитує слова Луїса Енріке Marca.

Давід Вілья завершив професійну футбольну кар'єру взимку 2020 року. Усього за збірну Іспанії він провів 98 матчів, у яких забив 59 голів — найкращий показник в історії "червоної фурії".