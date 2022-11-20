ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич південноамериканської збірної прокоментував стан команди перед початком турніру.

Напередодні початку чемпіонату світу-2022 в Катарі в представників преси з’явилась можливість узяти велике інтерв’ю в головного тренера збірної Аргентини Ліонеля Скалоні, команду якого називають одним із головних фаворитів.

"Перед початком турніру відчуваю те саме, що я відчував, коли переживав цю подію як футболіст. Це — унікальні емоції, максимальна відповідальність і, перш за все, радість від того, що ти можеш цим насолоджуватися.

Ключ до успіху існує, і він досяжний для кожного — насолоджуйтесь моментом, турніром, добре проводьте час. Проте професіоналізм, відданість справі, підготовка не є винятками — усе це також має бути присутнім в процесі отримання насолоди від футболу.

У той самий час, різниця між цим турніром та попередніми значна. Будь-яку проблему, а вони мали місце в нашому контексті, стало неможливо вирішити за настільки короткий час. Окрім того, є проблема спеки, яка не є звичайним явищем на чемпіонатах світу, за винятком випадків, коли вони проходили в Бразилії.

Але перед усім це питання підготовки та те, що гравці повинні негайно змінити клубну форму на форму своєї збірної, прибути до іншої країни та змагатись за перемогу. Це щось інше, досі незбагненне, однак усі команди відчувають це в рівному ступені.

На чемпіонаті світу будь-яка помилка або невдача — може залишити вас поза межами змагання. І є багато прикладів, як-от Аргентина в 2002 році, яка незаслужено залишила змагання. Це сталось через несправедливий пенальті в матчі проти Англії.

Із цієї причини всі мікромоменти повинні бути взяті до уваги. Чемпіонат світу дуже жорстокий, дуже несправедливий щодо тих, хто справді заслуговує на перемогу. Трапляються випадки , коли до фіналу потрапляють команди, які протягом чемпіонату не демонстрували жодної переваги над іншими, але з перших ігор постійно досягали свого, що дозволило їм досягти фіналу найкоротшим шляхом.

Із наближенням дебютного матчу, рівень адреналіну в гравців буде змінюватися, вони будуть більше хвилюватись, але завжди потрібно тримати баланс, намагаючись пам’ятати, що це — чемпіонат з футболу, це — футбольні матчі і що вони повинні насолоджуватися, тому що мало хто отримує шанс зіграти на чемпіонаті світу хоча б раз у кар’єрі.

Я завжди кажу гравцям, що коли вони досягнуть мого віку (44, наймолодший тренер у Катарі-2022, — ред.), вони зможуть сказати, що грали на чемпіонаті світу у футболці своєї країни. Це повинно дати їм душевний спокій і гордість.

У своїй тренерській кар’єрі, орім команди мого сина, я керував й іншими 13-14-річними підлітками. Але завжди з однаковою пристрастю. Це правда, що терпіння з хлопцями не таке, як із дорослими, але мені завжди подобалося керувати, навчати, виправляти, і в той момент я вже знав, що колись буду тренером дорослої команди. Не збірної Аргентини, звісно, тому що я б вам тоді збрехав, але, коли нам сказали обійняти цю посаду, ми не вагались.

Я пам’ятаю, що ми були з Пабло Аймаром у Валенсії, і це рішення, спочатку, було сприйнято нами як дуже сумнівне. Але на той ми вирішили всі питання доволі швидко, і в підсумку це — одне з найкращих рішень, які я прийняв у своєму житті. Це ті рішення, про які ви повинні проконсультуватися з тими, хто поруч із вами, і з тими, хто збирається вас супроводжувати, тому що якщо ви шукаєте думки інших людей, то це вже складніше, багато хто запитує вас, чи ви впевнені тощо.

Я вірив, що ті, хто поруч зі мною, здатні допомогти, і мені було потрібно, щоб вони мене супроводжували. Як бачимо, вийшло дуже добре", — заявив аргентинський керманич.

Аргентина розпочне участь у чемпіонаті світу-2022 з матчу проти Саудівської Аравії 22 листопада о 12:00.