ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між США та Вельсом.

ГРУПА B 1 Англія 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Іран 0 0 0 0 0 0 0 0 3 США 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Уельс 0 0 0 0 0 0 0 0



США — ВЕЛЬС

ПОНЕДІЛОК, 21 ЛИСТОПАДА, 21:00. СТАДІОН АХМАД БІН АЛІ, АР-РАЙАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АБДУЛРАХМАН АЛ ДЖАССІМ (КАТАР). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На місці збірної Вельсу могла бути збірна України – такі думки напевно крутяться в головах українських шанувальників футболу. Нагадаємо, що в заключному матчі кваліфікації до ЧС-2022 збірна України мінімально поступилася Вельсу, внаслідок чого пролетіла повз Мундіаль. Як є, рухаємось далі.

Після матчу з "синьо-жовтими", здається, успіх відвернувся від валлійців. З того часу вони грали виключно у Лізі націй, зумівши набрати за шість матчів лише одне очко. Як результат – пониження у класі. Але й варто зазначити, що опоненти були досить серйозні – Нідерланди, Польща та Бельгія, а всі поразки були в один м'яч, лише зі збірною Бельгії вдалося зіграти внічию.

Вельс має досвід, якого немає у США: кістяк команди збережено з часів чемпіонату Європи-2016, коли британська збірна дійшла до півфіналу. Однак цей кістяк втратив свою найкращу форму, а багато залежатиме від Гарета Бейла, який уже грає не в мадридському Реалі, а якраз у МЛС, де став лідером Лос-Анджелеса.

Зазначимо, що до чемпіонату світу встиг відновитись інший важливий гравець Вельса — Джо Аллен, який був травмований з вересня.

Щодо збірної США, то американці уникли матчів плей-офф, прямо пробившись на ЧС-2022 у Катар. У своїй групі американці пропустили вперед Канаду та Мексику, але випередили Коста-Ріку за різницею м'ячів – цього вистачило для виходу на Мундіаль.

Якщо говорити за підготовку до ЧС-2022, то збірна США провела її не найкращим чином: із чотирьох товариських зустрічей вдалося перемогти лише в одній, а в решті — дві нічиї та одна поразка. А ось у Ліги націй КОНКАКАФ результати були кращими – перемога над Гренадою (5:0) та нічия з Сальвадором (1:1).

Є одна неприємна статистика для США: в останніх дев'яти іграх із європейськими збірними, американці не зуміли перемогти. Але вони, напевно, спробують цю тенденцію переламати.

В атаці у США є Пулішич, Веа та Рейна — але чи зможуть вони проявити свій атакуючий потенціал на Мундіалі? Зараз — час заявити про себе, особливо Пулішичу, який у Челсі виглядає, відверто кажучи, не найкращим чином.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

США: Тернер (Арсенал) — Дест (Мілан), Ціммерман (Нешвілл), Лонг (Нью-Йорк Ред Буллс), Робінсон (Фулгем) — Ааронсон (Лідс), Адамс (Лідс), МакКенні (Ювентус) — Рейна (Боруссія Д), Феррейра (Даллас), Пулішич (Челсі)

Вельс: Хеннессі (Ноттінгем Форест) — Ампаду (Спеція), Родон (Ренн), Девіс (Тоттенгем) — Робертс (Бернлі)), Аллен (Свонсі), Ремзі (Ніцца), Вільямс (Ноттінгем Форест) — Джеймс (Фулгем), Мур (Борнмут), Бейл (Лос Анджелес)

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