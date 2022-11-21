ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Бразилії прокоментував прийдешній початок виступів на чемпіонаті світу.

Збірна Бразилії стартуватиме на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти національної команди Сербії на полі стадіону Лусаїл Айконік у місті Лусаїл.

Захисник мадридського Реала та "пентакампеонів" Едер Мілітао за кілька днів до початку звітного протистояння розповів журналістам про своє бачення майбутнього команди на турнірі.

"Я не хочу говорити про фаворитів мундіалю, тому що ми повинні поважати всі команди. Однак стосовно себе можу сказати, що приємно грати в Європі, тому що так я краще дізнаюся гравців, які там грають, і можу зрозуміти їхній стиль. Це допомагає готуватись к змаганням рівня чемпіонату світу.

Збірна Бразилії цього разу зуміла зібрати потужний склад атакувальних футболістів, у якому жодному гравцю не гарантоване місце в стартовому складі. Зокрема Вінісіусу. Віні — чудовий гравець, але в збірній є й інші не менш чудові виконавці. Тіте — ось, хто повинен ухвалювати остаточне рішення щодо складу. Як він вирішить у підсумку, так і буде нам на краще.

Наш прийдешній суперник, Сербія, це дуже потужна команда, як й інші учасники мундіалю. Для мене досвід участі в цьому турнірі взагалі буде першим у житті, від чого я дуже щасливий.

Чув, що Тіте може запропонувати правого захисника за потреби. Добре, буду тренуватись, бо маю бути готовим до будь-чого, аби тільки зіграти якомога більше матчів", — заявив бразильський виконавець.

Прийдешня гра між Бразилією та Сербією відбудеться 24 листопада, о 21:00.