ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник оцінив гравця своєї команди.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт охарактеризував захисника Гаррі Магвайра.

"Сильні сторони Магвайра? Що ж, під час гри з м'ячем він фантастичний футболіст у плані техніки.

Він дуже сильний лідер команди. Його статура, участь у верхових єдиноборствах – ми не маємо нікого іншого з такими фізичними характеристиками.

І, звичайно, є момент його стосунків з іншими гравцями оборони, що є частиною важливого аспекту, коли ти обираєш склад.

Я думаю, що це корисно, коли між гравцями протягом певного часу вибудовуються добрі стосунки", — наводить слова Саутгейта Goal.

Зазначимо, що сьогодні о 15:00 за київським часом Англія зіграє проти Ірану.