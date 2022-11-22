ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Екс-оборонець харківського Металісту — наступний гість Зіркового прогнозу. Він вважає, що Мессі і Ко сьогодні здобудуть перемогу над Саудівською Аравією 2:0.

- Крістіане, вітання з України. Сьогодні у гру вступає Аргентина. Які настрої?

- Перш за все, радий тебе чути. Сподіваюся, у тебе все добре. Хочу побажати українцям бути сильними. Ви обов’язково переможете у цій війні. А щодо футболу, то нарешті приємно говорити за Аргентину у контексті того, що наша команда дуже потужна і маємо великі сподівання на неї. Можемо виграти Мундіаль.

- Який прогноз на сьогоднішній матч?

- Аргентина переможе 2:0. (коефіцієнт на цей точний рахунок — 5.3)

На думку експертів Parimatch Ukraine в цій грі перемога буде за командою Мессі — коефіцієнт 1.13. На те, що Саудівська Аравія не програє можна поставити за 7. Ну і гол Мессі — 1.45

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