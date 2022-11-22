ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Втім, це не завадило його команді створити сенсацію та завдати аргентинцям першої поразки за 36 поєдинків.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини сенсаційно зазнала поразки від Саудівської Аравії з рахунком 1:2.

Наприкінці цього протистояння, коли аргентинці відчайдушно намагалися відігратися і хоча б зрівняти рахунок проти аутсайдера, уболівальники також стали свідками досить моторошного моменту.

У компенсований до другого тайму час захисник збірної Саудівської Аравії Яссер Аль-Шахрані налетів своїм обличчям прямо в коліно власного голкіпера Мохаммеда Аль-Оваїса.

30-річний гравець продовжити матч не зміг, оскільки йому знадобилася медична допомога.