ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентина сенсаційно поступилась Саудівській Аравії

Голу Ліонеля Мессі не вистачило команді Ліонеля Скалоні для порятунку від поразки.

Аргентина — Саудівська Аравія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Аргентина — Саудівська Аравія 1:2

Голи: Мессі, 10 (пен.) — аш-Шехрі, 48, ад-Давсарі, 54



Аргентина: Д. Мартінес — Моліна, Ромеро (Лісандро Мартінес, 59), Отаменді, Тальяфіко (Акунья, 71) — де Пауль, Паредес (Фернандес, 59) — Ді Марія, Мессі, Гомес (Альварес, 59) — Лаутаро Мартінес.



Саудівська Аравія: аль-Овейс — Абдулхамід, аль-Тамбакті, Аль-Булаїгі, аш-Шаграні (Аль-Брік, 90+9) — аш-Шехрі (Аль-Ганама, 78), Канно, Аль-Малкі, ад-Давсарі — аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амрі, 88) — Аль-Бурайкан (Асірі, 88).



Попередження: Аль-Малкі, Аль-Булаїгі, ад-Давсарі, Абдулхамид, Аль-Абед.