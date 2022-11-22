Ліонель Мессі та компанія несподівано для багатьох поступилися головному аутсайдеру групи С.
гравці Саудівської Аравії, getty images
22 листопада 2022, 14:51
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини сенсаційно зазнала поразки від Саудівської Аравії з рахунком 1:2.
Крім втрачених очок, за підсумками цього протистояння аргентинська команда ще й втратила свою вражаючу серію без поразок, яка продовжувалась з липня 2019 року (півфінал Копа Америка з Бразилією — 0:2).
Збірна Аргентини до невдачі із Саудівською Аравією не знала поразок у 36 матчах поспіль у всіх турнірах (25 перемог та 11 нічиїх).
Крім того, Саудівська Аравія стала першою командою за 24 матчі, якій вдалося забити у ворота аргентинців більше одного м'яча.