ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ліонель Мессі та компанія несподівано для багатьох поступилися головному аутсайдеру групи С.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини сенсаційно зазнала поразки від Саудівської Аравії з рахунком 1:2.

Крім втрачених очок, за підсумками цього протистояння аргентинська команда ще й втратила свою вражаючу серію без поразок, яка продовжувалась з липня 2019 року (півфінал Копа Америка з Бразилією — 0:2).

Збірна Аргентини до невдачі із Саудівською Аравією не знала поразок у 36 матчах поспіль у всіх турнірах (25 перемог та 11 нічиїх).

Крім того, Саудівська Аравія стала першою командою за 24 матчі, якій вдалося забити у ворота аргентинців більше одного м'яча.