ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський форвард висловився про невтішний результат для своєї збірної в першому матчі ЧС-2022.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини сенсаційно зазнала поразки від Саудівської Аравії з рахунком 1:2.

Нападник аргентинської команди Лаутаро Мартінес поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми програли через помилки, допущені у другому таймі — такі деталі завжди роблять різницю. Тепер потрібно виправити ці помилки.

У першому таймі ми мали забити більше одного голу. Це чемпіонат світу, у нас попереду два фінали. Дуже боляче. Хотіли розпочати турнір з перемоги, але трапилося це. Тепер маємо тренуватися та думати про те, що чекає на нас попереду", — цитує слова Лаутаро Мартінеса прес-служба збірної Аргентини.

Нагадаємо, шо Саудівська Аравія стала тією командою, що прервала успішну серію Аргентини без поразок, яка продовжувалась 36 матчів поспіль.