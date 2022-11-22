ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник аргентинців дав свій коментар.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини сенсаційно поступилася Саудівській Аравії.

Свій коментар щодо матчу дав головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні.

"Ми знали, як грає Саудівська Аравія. Ми готувалися до матчу, знаючи, що вони високо грають у захисті. Офсайди були міліметровими.

У нас є ще два матчі. Ми програли, але збираємося оговтатися і боротися", – наводить слова Скалоні Twitter збірної Аргентини.

Зазначимо, що арбітр Славко Вінчич скасував три голи Аргентини у першому таймі через офсайди.