У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу сталася сенсація – Саудівська Аравія обіграла Аргентину.

Проте, незважаючи на невдачу, голом відзначився лідер та легенда Аргентини Ліонель Мессі. Таким чином, 35-річний футболіст забиває на чотирьох різних чемпіонатах світу. 

Відео голу Мессі:

Повний огляд матчу Аргентина — Саудівська Аравія дивиться на Football.ua