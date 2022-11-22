ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу 22 листопада 2022, 16:57 Епохальний гол Мессі, який він забив на четвертому чемпіонаті світу Аргентинцю не вперше забивати на Мундіалях. Ліонель Мессі, Getty Images 22 листопада 2022, 16:57 У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу сталася сенсація – Саудівська Аравія обіграла Аргентину. Проте, незважаючи на невдачу, голом відзначився лідер та легенда Аргентини Ліонель Мессі. Таким чином, 35-річний футболіст забиває на чотирьох різних чемпіонатах світу. Відео голу Мессі: Повний огляд матчу Аргентина — Саудівська Аравія дивиться на Football.ua. Люди Ліонель Мессі Команди Аргентина Саудівська Аравія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте