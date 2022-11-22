Бельгійці пішли на поступки організації.
Форма бельгійців
22 листопада 2022, 18:34
Бельгія прибере надпис "кохання" з форми через вимогу ФІФА, стверджує Sports.Yahoo.
"Слово "кохання" зникне з форми. ФІФА не залишила нам вибору. Решта екіпірування залишається без змін", — заявив генеральний директор Королівської бельгійської футбольної асоціації Пітер Боссарт.
Зазначимо, що ЧС-2022 збірна Бельгії зіграє проти Канади, Марокко та Хорватії. Перша гра пройде проти Канади – 23 листопада.
Нагадаємо, що також ФІФА просила бельгійців відмовитися від райдужних кольорів на своїй формі.