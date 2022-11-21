ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Навколофутбольні теми на мундіалі в Катарі продовжуються.

ФІФА просить керівництво збірної Бельгії змінити дизайн виїзної форми національної команди, яку вона привезла на чемпіонат світу 2022 року в Катар. Про це повідомляє Nieuwsblad.

Причиною такого прохання є напис "Love" на внутрішній стороні футболки.

Крім цього, ФІФА просить бельгійців відмовитися від райдужних кольорів на своїй формі.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Бельгії зіграє проти Канади, Марокко та Хорватії. Перша гра пройде проти Канади – 23 листопада.