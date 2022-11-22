ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст не зміг потрапити до розташування команди.

Легендарний форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро заявив що йому не дали можливості побачитись з футболістами національної команди перед стартовим матчем проти Саудівської Аравії у Катарі.

Справа у тому, що, незважаючи на впізнаваність колишнього футболіста, його не пустили без акредитації. Її чомусь не підготували.

"Я досі не бачив гравців збірної Аргентини. Все так дивно. Мені здається дивним, що на оформлення мого дозволу йде три-чотири дні. Я спитав і мені сказали, що рішення прийшло зверху, але я бачу, що є інші люди, кому дозволили зустрітися зі збірною. А чому це не я? Дивно, що вони не можуть швидко надати мені потрібні документи.

Я був у збірній та знаю, що вони швидко роблять акредитацію. Я не турбуватиму нікого, почекаю, поки все вирішиться. Я хотів приїхати, побажати всім удачі. Я ніколи нікому не робив нічого поганого. Я завжди поводився добре. Можливо, є люди, які не люблять, коли їм кажуть погані речі.

Дратує, що хтось приїжджає і того ж дня потрапляє до збірної. Я надіслав повідомлення з побажаннями успіху. Якщо Асоціація футболу Аргентини не хочуть, щоб я приїжджав – окей, але скажіть це мені в обличчя", — сказав Агуеро.

Нагадаємо, що Аргентина сенсаційно поступилась Саудівській Аравії у першому турі ЧС. Відео голів та огляд матчу дивіться в нас на сайті.