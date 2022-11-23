ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу його команди на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Збірна Франції напередодні успішно стартувала на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, здобувши перемогу над Австралією (4:1).

Франція — Австралія 4:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Нападник чинних чемпіонів світу Антуан Грізманн після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Зіграти ближче до центру поля ніколи не було для мене проблемою, адже найголовніше — успіх команди. Я завжди буду робити те, чого від мене вимагає тренер. Сьогодні мені довелось перебувати десь посередині між атакою та захистом, забезпечувати м’ячі для нападників та уникати контактів із суперниками перед штрафним.

Думаю, що така роль мені пасує якнайкраще, тому що я можу ще краще читати гру з другого темпу атаки. Це було ідеальним рішенням, тож у підсумку ми перемогли.

Зараз ми маємо продовжувати працювати над тим, аби підготуватись до матчу проти Данії. Це була лише наша перша гра на турнірі, тож не має приводів для вихваляння.

Щодо чергових м’ячів від Жиру, то Олів’є, незалежно від того, забиває він чи ні, завжди приносить користь команді. Це дуже важливий гравець у поточному складі, і ми завжди намагаємось надати йому найкращі умови для забитих м’ячів.

Сьогодні обидва його голи були дуже якісними. Це — той самий Жиру, якого ми добре знаємо. Сподіваюсь, що ми допоможемо йому побити рекорд Анрі", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що раніше головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував травму захисника Лукаса Ернандеса.

На груповому етапі збірній Франції ще доведеться зі грати проти Данії та Тунісу.