ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Наступний гість Зіркового прогнозу – екс-нападник Баварії Джоване Елбер.

-Я вірю в збірну Бразилії. Рахунок? Гадаю, буде 3:1, — резюмував бразилець, який вперше у німецькій Бундеслізі почав грати у бутсах білого кольору (коефіцієнт на цей точний рахунок — 12).

Джоване Елбер провів за збірну Бразилії 15 матчів, в яких забив 7 м’ячів. На Мундіалі так і не зіграв, хоча був близьким, щоб потрапити до заявки ЧС-1998 після травми Ромаріо, однак Маріо Загало не включив Елбера у шортлист.

На думку експертів Parimatch Ukraine в цій грі перемога буде за командою Неймара— коефіцієнт 1.51. На те, що Сербія не програє можна поставити за 2.65. Ну а на те, що заб’є Неймар — коефіцієнт 2.1

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