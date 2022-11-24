ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі першого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Бразилії та Сербії в рамках квартету G.

ЧЕТВЕР, 24 ЛИСТОПАДА, 21:00. ЛУСАЇЛ АЙКОНІК, ЛУСАЇЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (ІРАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ще перед стартом чемпіонату світу-2022 національну збірну Бразилії багато хто визначив чи не головним фаворитом на підсумковий тріумф у Катарі. Неймар вже зараз у своїх соціальних мережах "заграє" з публікою, "ненароком" одягаючи екіпірування "селесао" з однією додатковою зірочкою на емблемі збірної. Але як вже встигли показати нам приклади Аргентини з Саудівською Аравією та Німеччини з Японією – легко не буде навіть відвертим фаворитам. І Бразилія не настільки вже й виглядає домінуючою силою на тлі решти команд, щоб заздалегідь її "коронувати" в чемпіони світу.

Зрозуміло, що до різноманітності підбору футболістів у таборі "селесао" питань майже немає. На кожну позицію Тіте має якісного, а то й зіркового виконавця, здатного в будь-який момент посилити гру. Єдиний головний біль в тренерського штабу збірної Бразилії може з'явитися з крайніми захисниками... Дані Алвеш, Даніло, Алекс Сандро і навіть більш молодий на їхньому тлі Алекс Теллес (який виявився непотрібним Еріку тен Гагу в Манчестер Юнайтед) порівнянно з феноменальною лінією атаки, центром півзахисту і навіть позицією голкіпера зовсім не виглядають так само переконливо і непереборно в очах майбутніх суперників.

І якщо бразильців називають головними претендентами на чемпіонський титул, то збірну Сербії відносять до розряду так званих "темних конячок", які на цьому мундіалі в теорії мають непогані перспективи всіх приємно здивувати своїми результатами і стрибнути вище власної голови. Хоча, в той же час, не забуваємо, що у фінальну частину ЧС-2022 серби кваліфікувалися завдяки першому місцю у своїй групі, випередивши Португалію і не зазнавши протягом відбірного циклу жодної поразки.

Чим же така крута збірна Сербії? Насамперед ми зобов'язані звернути увагу на лінію атаки. Навіть з урахуванням травми Александра Мітровича, який гучно повернувся до АПЛ із Фулгемом, у розпорядженні тренерського штабу Драгана Стойковича, тільки якщо брати лінію атаки, є багатомільйонний Душан Влахович, досвідчений Душан Тадич та все ще "молодий і перспективний" Лука Йович. Сербія — це команда, кістяк якої переважно складається із гравців Серії А. Що це означає для Бразилії? Перше — збірна Сербії заважатиме "селесао" грати красиво за будь-якої зручної нагоди. Друге — своїх позитивних результатів "орли" намагатимуться досягти в першу чергу за рахунок тактичних рішень, а не ефектної естетичної гри.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Тіте. Так, на перемогу Бразилії пропонується коефіцієнт 1,5, тоді як потенційний успіх Сербії оцінюється показником 6,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,59.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бразилія (4-2-3-1): Аліссон (Ліверпуль) — Даніло (Ювентус), Тіаго Сілва (Челсі), Маркіньйос (ПСЖ), Алекс Сандро (Ювентус) — Каземіро (Манчестер Юнайтед), Пакета (Вест Гем) — Рафінья (Барселона), Неймар (ПСЖ), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) — Рішарлісон (Тоттенгем)

Сербія (3-5-2): В. Мілінкович-Савич (Торіно) — Міленкович (Фіорентина), С. Мітрович (Хетафе), Павлович (Зальцбург) — Зівкович (ПАОК), Лукич (Торіно), С. Мілінкович-Савич (Лаціо), Гудель (Севілья), Костич (Ювентус) — Тадич (Аякс), Влахович (Ювентус)

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