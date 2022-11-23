ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст вийшов у старті Німеччини на гру із Японією.

У рамках першого раунду групового етапу чемпіонату світу у Катарі збірна Німеччини зустрічається із Японією.

У стартовому складі вийшов молодий півзахисник Баварії Джамал Мусіала. І завдяки цьому він увійшов в історії національної команди.

Хто стане найкращим гравцем чемпіонату світу в Катарі?

Він став наймолодшим німцем з 1958 року, які коли-небудь грали на чемпіонатах світу. На даний момент Мусіалі виповнилося 19 років 270 днів.

У 1958 році за збірну Німеччини на мундіалі зіграв Карл-Гайнц Шнеллінґер.