Футболіст вийшов у старті Німеччини на гру із Японією.
Джамал Мусіала, Getty Images
23 листопада 2022, 15:55
У рамках першого раунду групового етапу чемпіонату світу у Катарі збірна Німеччини зустрічається із Японією.
У стартовому складі вийшов молодий півзахисник Баварії Джамал Мусіала. І завдяки цьому він увійшов в історії національної команди.
Хто стане найкращим гравцем чемпіонату світу в Катарі?
Він став наймолодшим німцем з 1958 року, які коли-небудь грали на чемпіонатах світу. На даний момент Мусіалі виповнилося 19 років 270 днів.
У 1958 році за збірну Німеччини на мундіалі зіграв Карл-Гайнц Шнеллінґер.