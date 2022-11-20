ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua прогнозує, хто може стати найкращим гравцем на майбутньому Мундіалі.

З 20 листопада по 18 грудня 2022 року відбудеться довгоочікувана футбольна подія року — чемпіонат світу в Катарі.

Football.ua вирішив спрогнозувати, хто може стати найкращим гравцем цього Мундіалю.



Кіліан Мбаппе (Франція)

Талановитий француз є лідером своєї національної команди і від нього багато залежатиме. Своєю результативністю він міг би вивести Францію у фінал ЧС-2022, але й багато чого також залежатиме від партнерів. Якщо Мбаппе хоче подорослішати і запам'ятовуватися не лише скандалами, то зараз саме час взяти все у свої руки та проявити лідерство. А він цілком може.



Неймар (Бразилія)

У Бразилії є низка талановитих футболістів, але Неймар має солідний досвід, яким мало хто може похвалитися. Якщо 30-річний футболіст уникне травм, візьме себе в руки і почне демонструвати свій найкращий футбол – стати найкращим гравцем ЧС-2022 для нього не виглядає нереалістично.



Кевін де Брюйне (Бельгія)

Хоча збірну Бельгії мало хто бачить одним із фаворитів на перемогу у ЧС-2022, ця команда цілком може вистрілити. І, мабуть, головною зіркою є Кевін де Брюйне з огляду на те, що Ромелу Лукаку після травми, а зірка Едена Азар, на жаль, уже давно згасає.

Від Кевіна насамперед чекають асистів та лідерства, але він також може наклепати кілька важливих голів.

Джамал Мусіала (Німеччина)

19-річний футболіст став важливим виконавцем у Баварії, провівши цього сезону вже 22 матчі, забивши 12 голів і зробивши 10 результативних передач.

Якщо Мусіала проявить на чемпіонаті світу, не сказати, що хтось дуже здивується, хоча зробити це буде непросто.

Ліонель Мессі (Аргентина)

Не згадати 35-річного футболіста складно. Тим більше, що Аргентина – один із фаворитів на перемогу на чемпіонаті світу в Катарі. Мессі цілком здатний стати найкращим гравцем ЧС-2022, якщо не підкачають партнери, він сам. До того ж, Лео анонсував, що для нього це останній чемпіонат світу у кар'єрі. Чим не привід голосно грюкнути дверима?

Ще варіанти

Гаррі Кейн. Збірна Англії не виглядає переконливо, але чемпіонат світу може підбадьорити команду та її головного лідера.

Вінісіус Жуніор. Молода зірка бразильців, яка позмагається з лідерством з іншою зіркою — Неймаром.

Карім Бензема. Здивувався б хтось, якби володар Золотого м'яча став найкращим гравцем ЧС-2022?

Прогноз Football.ua: найкращим гравцем ЧС-2022 стане Ліонель Мессі.