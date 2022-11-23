ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Японії Моріясу провів дуже влучні заміни у другому таймі, які зробили результат.

Кожного разу, коли мова заходить про взаємини збірних Німеччини та Іспанії, уболівальники зі всього світу згадують про унікальний період на стику першого та другого десятиліть XXI сторіччя, коли ці національні команди дуже полюбляли розігрувати поміж собою якісь вагомі трофеї.

У контексті чемпіонату світу-2022 в Катарі представники цих країн зустрінуться знову вже на груповому етапі, і при цьому кожен із них має статус тіньового претендента на перемогу на глобальному форумі. Проте спочатку німцям було потрібно впоратись із Японією, а іспанцям, відповідно, із Коста-Рикою, чому й був наполовину присвячений четвертий ігровий день.

Рахунок у зустрічі було відкрито на восьмій хвилині, але рефері не зарахував гол Дайзена Маеди, зафіксувавши офсайд у тому моменті. Поступово команда Фліка почала пристрілюватись по воротах Шуїчі Гонди. На 21 хвилині був дуже крутий момент в Кімміха. Півзахисник завдав дуже сильного удару здалеку у лівий кут воріт, але воротар впорався з ним. А на 26 арбітр указав на 11-метрів, проте згодом своє рішення скасував. Не надовго! Німеччина за шість хвилин все ж отримала пенальті після фолу воротаря у штрафному майданчику. До м'яча підійшов Гюндоган і реалізував свій шанс, пробивши по центру воріт.

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Ще до перерви арбітр скасував другий гол збірної Німеччини. На цей раз асистував Серж Гнабрі, а забивав Кай Гаверц. Проте VAR показав, що що у момент передачі Гаверц перебував у положенні поза грою.

На початку другої половини зустрічі гравці збірної Німеччини почали створювати небезпечні моменти. На 47 міг забивати Гнабрі, за чотири хвилини непоганий момент сам для себе створив Джамал Мусіала. До речі, цей 19-річний півзахисник став наймолодшим німцем з 1958 року, який зіграв на мундіалі.

А на 60 Німеччина не реалізувала сто відсотковий момент. Ілкай Гюндоган увійшов у штрафний, отримав передачу та з близької відстані розстрілював воротаря. Проте м'яч не йшов у сітку — він відскочив від стійки та вилетів за межі поля.

Ближче до 70 хвилини почали створювати моменти і гравці збірної Японії. Декілька пострілів відбив Мануель Ноєр. Особливо крутий сейв вийшов після удару Сакаї. А на 70 Гонда два рази врятував свою команду — спочатку від удару Гнабрі, а потім від пострілу Мусіали.

На 75 рахунок став 1:1. Ноєр вже не зміг врятувати Німеччину від пропущеного голу. Доан зіграв на добиванні після того, як воротар відбив м'яч перед собою. Згодом Японія забила вдруге. Асано, який у другому таймі вийшов на заміну, прийняв передачу зі своєї половини поля, увійшов у штрафний майданчик та зблизька прошив Ноєра — 1:2.

У наступному турі збірна Німеччини зіграє проти Іспанії, а Японія протистояти Коста-Риці.

Німеччина — Японія 1:2

Голи: Гюндоган, 33 — Доан, 75, Асано, 83

Німеччина: Ноєр — Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум — Кімміх, Гюндоган (Горецка, 67) — Мюллер (Гофманн, 67), Мусіала (Гетце, 79), Гнабрі (Мукоко, 90) — Гаверц (Фюллькруг, 79).

Японія: Гонда — Сакаї (Мінаміно, 75), Йосіда, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 57) — Ендо, Танака (Доан, 71) — Д. Іто, Камада, Кубо (Томіясу, 46) — Маеда (Асано, 57).