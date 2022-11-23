Команда напередодні поступилася Японії.
Ханс-Дітер Флік, Getty Images
23 листопада 2022, 18:26
У рамках першого туру групового етапу ЧС-2022 збірна Німеччини сенсаційно програла Японії з рахунком 1:2.
Команда Ханса-Дітера Фліка програла вже три з чотирьох останніх матчах на мундіалях (ЧС-2018, ЧС-2022).
Переможці чемпіонату 2014 року на ЧС-2018 програли Мексиці (0:1) та Південній Кореї (0:2), а також здолали Швецію (2:1).
Відзначимо, що у наступному турі Німеччина зійдеться проти збірної Іспанії. Матч відбудеться 27 листопада о 21:00.