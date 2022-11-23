ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда напередодні поступилася Японії.

У рамках першого туру групового етапу ЧС-2022 збірна Німеччини сенсаційно програла Японії з рахунком 1:2.

Команда Ханса-Дітера Фліка програла вже три з чотирьох останніх матчах на мундіалях (ЧС-2018, ЧС-2022).

Переможці чемпіонату 2014 року на ЧС-2018 програли Мексиці (0:1) та Південній Кореї (0:2), а також здолали Швецію (2:1).

Група E 1 Японія 1 3 2 Іспанія 0 0 3 Коста-Ріка 0 0 4 Німеччина 1 0

Відзначимо, що у наступному турі Німеччина зійдеться проти збірної Іспанії. Матч відбудеться 27 листопада о 21:00.