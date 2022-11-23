ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться огляд сенсаційної перемоги японців на Football.ua.

Збірна Японії змогла створити ще одну сенсацію на чемпіонаті світу-2022, здолавши Німеччину з рахунком 1:2.

Голами у цьому поєдинку відзначились Ріцу Доан та Такума Асано — обидва вийшли на заміну. У німців єдиний гол записав на свій рахунок Ілкай Гюндоган з пенальті.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Німеччина — Японія 1:2

Голи: Гюндоган, 33 — Доан, 75, Асано, 83

Німеччина: Ноєр — Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум — Кімміх, Гюндоган (Горецка, 67) — Мюллер (Гофманн, 67), Мусіала (Гетце, 79), Гнабрі (Мукоко, 90) — Гаверц (Фюллькруг, 79).

Японія: Гонда — Сакаї (Мінаміно, 75), Йосіда, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 57) — Ендо, Танака (Доан, 71) — Д. Іто, Камада, Кубо (Томіясу, 46) — Маеда (Асано, 57).