Сталі відомі склади команди на поєдинок.
Альфонсо Девіс, Канада. Getyy Images
23 листопада 2022, 20:30
Збірна Бельгії протистоятиме Канаді у рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022.
Головні тренери обрали стартові 11 на цей поєдинок. До вашої уваги склади команд:
Бельгія: Куртуа — Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кстань, Карраско — Де Брюйне, Вітсель, Тілеманс, Е. Азар — Батчуай.
Запасні: Кастельс, Міньйоле, Фас, Троссар, Опенда, Онана, Мертенс, Меньє, Докю, Дебаст, де Кетеларе.
Канада: Борян — Міллер, Віторія, Джонстон, Лар'ї, Хойлетт — Еустакіо, Гатчінсон, Девіс, Б'юкенен — Девід.
Запасні: Пантеміс, Сент-Клер, Фрейзер, Угбо, П'єтт, Осоріо, Міллар, Ларін, Корнеліус, Коне, Кає, Кавалліні, Вотерман, Возерспун, Адекугбе.
Матч розпочнеться 23 листопада о 21:00 за київським часом.