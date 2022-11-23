Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 23 листопада 2022, 18:00.
Іспанія — Коста-Ріка, getty images
23 листопада 2022, 21:59
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії не залишила живого місця на команді з Коста-Ріки.
Підопічні Луїса Енріке провели ідеальний матч у всіх аспектах, відправивши у ворота Кейлора Наваса аж сім м'ячів без відповіді.
При цьому не можна також не відзначити, що за весь поєдинок костариканці так і не завдали жодного удару по воротах "Фурії Роха".
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія — Коста-Ріка в 1 турі групового етапу ЧС-2022:
Іспанія — Коста-Ріка 7:0
Голи: Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Торрес, 31, 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2
Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Родрі, Ляпорт, Альба (Бальде, 64) — Бускетс (Коке, 64), Гаві, Педрі (Солер, 57), Торрес (Мората, 57), Ольмо — Асенсіо (Вільямс, 69).
Коста-Ріка: Навас — Овьєдо (Матарріта, 82), Беннетт (Руїс, 61), Борхес (Агілера, 72), Кальво — Дуарте, Контрерас (Самора, 61), Мартінес (Востон, 46), Тахеда, Фуллер — Кемпбелл.
Попередження: Кальво, Кемпбелл