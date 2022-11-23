ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 23 листопада 2022, 18:00.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії не залишила живого місця на команді з Коста-Ріки.

Підопічні Луїса Енріке провели ідеальний матч у всіх аспектах, відправивши у ворота Кейлора Наваса аж сім м'ячів без відповіді.

При цьому не можна також не відзначити, що за весь поєдинок костариканці так і не завдали жодного удару по воротах "Фурії Роха".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія — Коста-Ріка в 1 турі групового етапу ЧС-2022: