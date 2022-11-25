ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року в Катарі за 25 листопада між собою зіграють наступні збірні.

Прогноз на матч Уельс — Іран

Невеликий фаворит зустрічі – збірна Уельсу. Її перемога оцінюється коефіцієнтом 2.07. Якщо збірній Ірану вдасться перемогти, то такий результат пропонується показник 4.33.

У разі нічиї коефіцієнт буде — 3.18.

Прогноз на матч Катар — Сенегал

Збірна Сенегалу букмекерам виглядає фаворитом матчу: її перемога оцінюється коефіцієнтом 1.68. Якщо перемогти Катар, таку подію пропонується показник 6.15.

У разі нічиї, компанія GG.bet пропонує коефіцієнт 3.69.

Прогноз на матч Нідерланди — Еквадор

Збірна Нідерландів є одним із фаворитів на перемогу в чемпіонаті світу в Катарі. У всякому разі, сумнівів у тому, що команда Луї ван Гала пройде груповий етап – не виникає.

У майбутньому матчі Нідерланди є фаворитами з коефіцієнтом на перемогу 1.74. Успіх Еквадору оцінюється показником 5.32, а у випадку нічиї компанія GG.bet пропонує коефіцієнт 5.32.

Прогноз на матч Англія — США

Збірна Англії незважаючи на свої недавні невдачі, також є одним із фаворитів на перемогу у турнірі.

На папері перемога Англії виглядає логічним сценарієм матчу проти США. Компанія GG.bet пропонує ставку 1.55 на перемогу англійців. Якщо переможуть американці, то коефіцієнт набагато вищий – 6.44. У разі нічиї дається коефіцієнт – 4.37.

На Football.ua будуть доступні текстові онлайн-трансляції матчів Уельс — Іран, Катар — Сенегал, Нідерланди — Еквадор та Англія — США.

Нагадаємо, що на стадії групового етапу поєдинки проходять у чотири слоти — 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00.