ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Це гравець Реалу та... гравець без контракту.

Сьогодні збірна Португалії у непростому матчі перемогла Гану з рахунком 3:2.

Один з голів на рахунку Кріштіану Роналду. Цього було достатньо для того, щоб саме йому віддали нагороду найкращого гравця поєдинку.

Декількома годинами раніше збірна Уругваю не змогла обіграти Південну Корею. Але дуже гарний поєдинок провів мабуть один з головних відкриттів останніх сезонів — Федеріко Вальверде.

Саме він отримав нагороду найкращому гравцю за підсумками матчу.

А теперь переходимо до матчу Бразилія — Сербія!