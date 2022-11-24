ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зігравши на ЧС-2022, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив європейський рекорд.

Цими хвилинами португальська збірна проводить перший матч на Мундіалі — проти Гани.

У стартовому складі європейських бразильців на цей поєдинок із капітанською командою вийшов багаторічний лідер команди Кріштіану Роналду.

Таким чином, нападник зіграв за Португалію на десятому міжнародному турнірі. Це абсолютний рекорд серед європейських футболістів. Раніше жодному гравцю таке не підкорялося.

До чемпіонату світу-2022 Роналду зіграв за збірну на Євро-2004, ЧС-2006, Євро-2008, ЧС-2010, Євро-2012, ЧС-2014, Євро-2016, ЧС-2018 та Євро-2020.

На нашому сайті йде онлайн-трансляція матчу Португалія — Гана.