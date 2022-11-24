ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець не зміг дограти гру.

Збірна Бразилії обіграла сербів з рахунком 2:0. Оба голи забив Рішарлісон.

Один з лідерів "селесао" Неймар отримав у цьому матчі пошкодження. На 79-й хвилині його замінив Антоні.

Факт травми Неймара вже підтвердив лікар збірної Родріго Ласмар:

"У нього розтягнення правої щиколотки. Ми ще не зробили повну оцінку, але щиколотка вже трохи опухла. Важливо почекати перші 24 години, щоб побачити, як вона відреагує. Наразі це питання спокою і терпіння", — сказав він.

Чи зможе Неймар зіграти у второму турі стане відомо завтра-післязавтра.