Гравець не зміг дограти гру.
Неймар, getty images
24 листопада 2022, 23:44
Збірна Бразилії обіграла сербів з рахунком 2:0. Оба голи забив Рішарлісон.
Один з лідерів "селесао" Неймар отримав у цьому матчі пошкодження. На 79-й хвилині його замінив Антоні.
Факт травми Неймара вже підтвердив лікар збірної Родріго Ласмар:
"У нього розтягнення правої щиколотки. Ми ще не зробили повну оцінку, але щиколотка вже трохи опухла. Важливо почекати перші 24 години, щоб побачити, як вона відреагує. Наразі це питання спокою і терпіння", — сказав він.
Чи зможе Неймар зіграти у второму турі стане відомо завтра-післязавтра.