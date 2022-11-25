Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 24 листопада 2022.
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25 листопада 2022, 00:40
Дубль Рішарлісона дозволив Бразилії розпочати виступи на чемпіонаті світу-2022 з перемоги над Сербією.
До вашої уваги огляд матчу:
Бразилія — Сербія 2:0
Голи: Рішарлісон, 62, 74
Бразилія: Аліссон — Данілу, Тьяго Сілва, Маркіньйос, Сандро — Пакета (Фред, 75), Каземіро, Неймар (Антоні, 80) — Рафінья (Мартінеллі, 87), Рішарлісон (Жезус, 79), Вінісіус (Родріго, 76).
Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович (Радоньїч, 57), Лукич (Лазович, 65), Гудель (Ілич, 56), Младенович (Влахович, 66) — Тадич, Мітрович (Максимович, 83), С. Мілінкович-Савич.
Попередження: Павлович, Гудель, Лукич