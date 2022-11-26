ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Аргентини та Мексики у рамках квартету С.

ГРУПА C 1 Саудівська Аравія 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Мексика 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Польща 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1 2 -1 0

АРГЕНТИНА — МЕКСИКА

СУБОТА, 26 ЛИСТОПАДА, 21:00. СТАДІОН ЛУСАІЛ, ЛУСАІЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЄ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Аргентина перед початком турніру вважалась одним з головних фаворитів, проте вже перша гра трошки зупинила цей галас навколо команди Ліонеля Скалоні. Аргентинці поступились Саудівській Аравії з рахунком 1:2 та опинились на останньому місці у квартеті. Звичайно, шансів вийти з квартету у аргентинців достатньо, але в матчі з Мексикою потрібно перемагати.

В грі з аравійцями було помітно, що Аргентині не так легко долати організований захист, та й ловити контрвипади супротивника не дуже легко. Але з останнім все ж таки є рішення. Очікуємо, що Отаменді сяде на лаву для запасних, а з перших хвилин вийде Лісандро Мартінес, який буде відмінно себе почувати поруч зі швидкими та різкими мексиканцями. Така манера гри супротивника викликала б в Отаменді велику кількість неприємностей.

Збірна Мексики, своєю чергою, грала проти Польщі та здобула нічийний результат. Перед початком турніру здавалось, що мексиканці та поляки розіграють другу путівку в плей-офф з цього квартету, проте аравійці сплутали усі карти. Мексика продемонструвала доволі непоганий футбол у грі з Польщею, хоча й могла пропустити з пенальті.

Мексиканці, як і завжди, дуже пристрасно грають, роблять великий обсяг роботи на полі та борються за кожний м'яч. Козирем збірної Мексики є Гільєрмо Очоа, який кожний великий турнір витворяє дива у воротах. Він вже відбив пенальті на цьому турнірі та, напевно, не збирається на цьому зупинятись. Він готовий зустрітися з зірковим нападом супротивника та здобути перемогу.

Збірній Аргентині не можна програвати, бо це майже остаточно ставить хрест на плей-офф для команди. Мексиканців же, напевно, влаштує й нічийний результат, бо в останньому турі їм грати з Саудівською Аравією. Супротивник звісно може здивувати, але все-таки клас має датися взнаки.

За версією компанії GG.bet, фаворитом протистояння є Аргентина. На перемогу команди Скалоні дається коефіцієнт 1,58, тоді як успіх мексиканців оцінюється показником 6,76. На нічию дається коефіцієнт 4.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Сторони зустрічались між собою багато разів — в цілому перевага на боці Аргентини. Якщо враховувати останні п'ять матчів, то на рахунку аргентинців чотири перемоги та один нічийний результат. Мексиканцям потрібно зламати тенденцію, щоб досягти позитивного результату.