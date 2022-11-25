ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Раніше повідомлялося, що зірковий форвард не допоможе своїй команді у перших двох матчах ЧС-2022.

Зірковий нападник національної збірної Бельгії Ромелу Лукаку повернувся до тренувань своєї команди у загальній групі. Про це повідомляє офіційна прес-служба "дияволів".

29-річний бельгієць зазнав травми лівого стегна наприкінці жовтня цього року у складі міланського Інтера, після чого не з'являвся на футбольному полі.

Через це ушкодження Ромелу Лукаку пропустив матч першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Канади (1:0), який відбувся 23 листопада.

Також раніше повідомлялося, що Лукаку не зможе зіграти у другому турі мундіалю проти збірної Марокко (27 листопада).