Команда Ван Гаала зробила дуже мало для перемоги.
Девідс та Ван Гаал, Getty Images
25 листопада 2022, 22:25
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Еквадору відібрала перемогу в Нідерландів (1:1).
Підопічні Луї ван Гаала вийшли уперед на шостій хвилині поєдинку зусиллями Коді Гакпо, проте у другому таймі пропустили після влучного пострілу Еннера Валенсії.
У цьому невдалому для "помаранчевих" поєдинку вони встановили особистий антирекорд.
Вони нанесли лиже один удар у площину воріт і два загалом, що є найгіршим показником цієї національної команди на мундіалях.
Наразі Нідерланди із 4 набраними балами очолюють таблицю квартету А і дуже близькі до того, щоб вийти у плей-оф.