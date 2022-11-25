ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Ван Гаала зробила дуже мало для перемоги.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Еквадору відібрала перемогу в Нідерландів (1:1).

Підопічні Луї ван Гаала вийшли уперед на шостій хвилині поєдинку зусиллями Коді Гакпо, проте у другому таймі пропустили після влучного пострілу Еннера Валенсії.

У цьому невдалому для "помаранчевих" поєдинку вони встановили особистий антирекорд.

Вони нанесли лиже один удар у площину воріт і два загалом, що є найгіршим показником цієї національної команди на мундіалях.

Наразі Нідерланди із 4 набраними балами очолюють таблицю квартету А і дуже близькі до того, щоб вийти у плей-оф.