ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець не задоволений грою команди у матчі проти Еквадору.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал висловився після матчу проти Еквадору на чемпіонаті світу-2022 (1:1).

"У цьому поєдинку, як і проти Сенегалу, ми знову погано володіли м'ячем. Програли усі єдиноборства та часто віддавали м'яч супернику.

Я не знаю, чому ми так грати, але навіть попри погану гру ми мало пропустили. Краще нічия, ніж поразка та нуль очок.

У Лізі націй, яка була нещодавно, ми показали, що можемо грати добре. Але це суперники іншого стилю, котрі намагаються створити нам проблеми.

Мені не так сумно, ми ще не програвали, ми на першу місці в групі. І я підтримуватиму своїх футболістів", — сказав ван Гаал.

Відео голів та огляд матчу між Нідерландами та Еквадором дивіться на Football.ua.